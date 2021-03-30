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مناعة القطيع قد تتحقق لدى أبناء هذه الطائفة.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
30-03-2021 | 07:30
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نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول بمركز طبي محلي في ولاية بنسلفانيا الأميركية قوله إن طائفة الأميش المحلية، قد تكون أول مجتمع في العالم يصل إلى مناعة القطيع ضد فيروس كورونا.

وأشار ألين هوفر مدير المركز الطبي الذي يقدم الخدمات للطائفة المذكورة، إلى أن نحو 90% من العائلات التابعة للطائفة الأميشية في منطقة نيوهولاند بمقاطعة لانكاستر في ولاية بنسلفانيا، فيها مصاب واحد بفيروس كورونا على الأقل.

وذكر هوفر أن فيروس كورونا "اجتاح المنطقة مثل التسونامي" في وقت سابق، حيث استأنفت الطائفة القداس بدور العبادة في ربيع العام الماضي.

وأعرب مسؤولو الصحة المحليون والخبراء عن مخاوفهم بشأن احتمال تخلي أفراد الطائفة عن الإجراءات الاحترازية الأساسية مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، إضافة إلى تجاهلهم للتطعيم بسبب ثقتهم بالوصول إلى مناعة القطيع.

وأشار الخبراء إلى أن مثل هذا السلوك من قبل الطائفة قد يؤدي إلى انتشار الفيروس في المنطقة.

وتشكل طائفة الأميش وهي طائفة مسيحية خاصة تعيش منعزلة عن المجتمع الحديث، 8% من سكان مقاطعة لانكاستر البالغ عددهم 545 ألف شخص.
المصدر: اسوشييتد برس
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