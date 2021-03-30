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عربي-دولي
هل تفكر بأخذ لقاح "فايزر" أو "موديرنا"؟ الجدل حول فاعليتهما حُسم!
Lebanon 24
30-03-2021
|
08:00
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أعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن التجارب على لقاحي "فايزر" و"موديرنا" الأميركيين أظهرت فاعلية عالية لهما ضد فيروس كورونا.
وأظهرت نتائج الدراسة التي أجرتها المراكز الأميركية أن فاعلية اللقاحين بلغت 90% لدى الأشخاص الذين تلقوا الجرعتين من أي واحد من اللقاحين خلال الفترة من منتصف كانون الأول وحتى منتصف آذار الجاري.
وشملت الدراسة 3950 شخصا في 6 ولايات، هي أريزونا وفلوريدا ومينيسوتا وأوريغون وتكساس ويوتا.
وأشارت الدراسة إلى أنه حتى الجرعة الأولى من اللقاحين كانت فعاليتها ضد الفيروس بنسبة 80%.
وأضافت المراكز أن الدراسة تدل على أن اللقاحين لا يحميان الناس من فيروس كورونا فحسب، بل ويعالجان العدوى عندما لا يظهر أي أعراض لها.
وحسب إحصاءات السلطات الأميركية، فإن أكثر من 140 مليون أمريكي تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح "فايزر" أو "موديرنا"، وتلقى 3 ملايين شخص جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون"، فيما تم تطعيم أكثر من 51 مليون أميركي بالجرعتين.
المصدر:
روسيا اليوم
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