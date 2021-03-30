بالأسماء.. إسرائيل تدعو لعدم السفر إلى هذه الدول

نصحت وكالة الأمن القومي الإسرائيلية "السياح" بعدم السفر إلى الإمارات ودول أخرى في جميع أنحاء المنطقة، مشيرة إلى "تهديد بشن هجوم من قبل إيران"، على حدّ قولها.وشمل التحذير كلا من دبي وأبو ظبي في الإمارات وكذلك البحرين.وقال مكتب مكافحة الإرهاب بالوكالة في بيان "نقدر أن إيران ستواصل العمل في المستقبل القريب لإلحاق الضرر بأهداف إسرائيلية".وحددت المكتب جورجيا وأذربيجان وأبو ظبي ودبي والبحرين وكردستان العراق، وكذلك تركيا والأردن ومصر كمناطق يجب تجنبها.وأقامت الإمارات والبحرين علاقات دبلوماسية مع إسرائيل العام الماضي بموجب اتفاقيات توسطت فيها الولايات المتحدة.وبعد إقامة علاقات مع إسرائيل العام الماضي، أصبحت الإمارات وجهة للسياح الإسرائيليين، حتى بعد إصدار تحذير سفر مماثل.وأوقفت جائحة الفيروس التاجي معظم السفر، لكن بعد حملة التطعيم بدأت إسرائيل في إعادة فتح اقتصادها وتتوقع أن تزداد قوة السياحة في الأشهر المقبلة.