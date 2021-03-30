كندا تنظر بوقف منح لقاح أسترازينيكا لمن هم دون 55 عاما

أوصت اللجنة الاستشارية الوطنية الكندية للتحصين بتعليق منح لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 55 عامًا لأسباب تتعلق بالسلامة.

