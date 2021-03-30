400 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون لأفريقيا

أعلنت شركة "جونسون آند جونسون" موافقتها على توفير نحو 400 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 لدول أفريقيا، اعتبارا من الصيف.



وأوضحت شركة الأدوية الأميركية أنه بموجب اتفاقها مع الصندوق الأفريقي للحصول على اللقاحات، ستوفر ما يصل إلى 220 مليون جرعة لقاح لدول الاتحاد الأفريقي البالغ عددها 55 دولة، على أن يبدأ التسليم في الرابع من تموز وحتى أيلول، مع قدرة الصندوق على طلب 180 مليون جرعة إضافية من الشركة، ليصل الإجمالي إلى 400 مليون جرعة حتى عام 2022.

لقاح الشركة ما زال بحاجة إلى تصريح هيئات الدواء في البلدان الأفريقية، لكن منظمة الصحة العالمية وافقت على استخدامه في حالات الطوارئ في الثاني عشر من آذار الجاري.

كانت "جونسون آند جونسون" أبرمت اتفاقا مبدئيا مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين "غافي" لدعم برنامج "كوفاكس"، المدعوم من منظمة الصحة العالمية، لإيصال لقاحات كوفيد-19 إلى 190 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل، الكثير منها في أفريقيا.

لكن ما زال التحالف و"جونسون آند جونسون" بحاجة إلى توقيع اتفاقية شراء مسبقة لتوفير ما يصل إلى 500 مليون جرعة من لقاح الشركة إلى هذا البرنامج حتى عام 2022.