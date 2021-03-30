"ساعدت في تربيته".. أوباما يعلن وفاة هذه السيدة (صور)

توفيت الاثنين، "ماما سارة" في كينيا، وهي زوجة جد الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، عن عمر يناهز الـ 99 عاما.



ونقلت شبكة "سي أن أن" عن السلطات الكينية أنها توفيت أثناء تلقيها العلاج في مستشفى مدينة كيسومو.

وقال الرئيس الأسبق أوباما في تغريدة عبر تويتر "أنا وعائلتي نحزن على فقدان جدتنا الحبيبة، سارة المعروفة بمودة لدى الكثيرين باسم ماما سارة، وهي معرفة لنا باسم الجدة. سنفتقدها كثيرا، لكننا سنحتفل بامتنان بحياتها الطويلة والرائعة".