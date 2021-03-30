عربي-دولي

"ساعدت في تربيته".. أوباما يعلن وفاة هذه السيدة (صور)

Lebanon 24
30-03-2021 | 11:00
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توفيت الاثنين، "ماما سارة" في كينيا، وهي زوجة جد الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، عن عمر يناهز الـ 99 عاما.

ونقلت شبكة "سي أن أن" عن السلطات الكينية أنها توفيت أثناء تلقيها العلاج في مستشفى مدينة كيسومو.
 
 
 
 
وقال الرئيس الأسبق أوباما في تغريدة عبر تويتر "أنا وعائلتي نحزن على فقدان جدتنا الحبيبة، سارة المعروفة بمودة لدى الكثيرين باسم ماما سارة، وهي معرفة لنا باسم الجدة. سنفتقدها كثيرا، لكننا سنحتفل بامتنان بحياتها الطويلة والرائعة".
 
 


وقال الرئيس الكيني، أوهور كينياتا " إن وفاة ماما سارة حدث كبير في بلدنا، حيث فقدنا امرأة قوية، كانت تجمع عائلة أوباما ورمزا للقيم العائلية".

وماما سارة، هي الزوجة الثالثة لحسين أونيانغو أوباما، وهو جد الرئيس الأميركي الأسبق.

وتشير سي أن أن، إلى أن ماما سارة كانت قد ساعدت في تربية والد باراك أوباما.

وكان الرئيس الأسبق، أوباما قد عاد إلى كينيا في 2015 والتقى "ماما سارة" وبأفراد عائلته الآخرين في نيروبي، حيث اعتبر أول رئيس أميركي يزور كينيا.
المصدر: وكالات
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