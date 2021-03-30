يرتدون ملابس فريق للكرة الطائرة ويحملون وثائق سفر مزورة.. توقيف لاجئين سوريين باليونان

حاول لاجئون سوريون ادعوا أنهم أعضاء في فريق رياضي مغادرة اليونان، وفق ما أعلنت شرطة مطار أثينا، في ثالث حادثة من نوعها خلال ثلاث سنوات، كما أفادت وكالة "فرانس برس".



وذكرت الشرطة أمس، أن "تسعة سوريين يرتدون ملابس فريق للكرة الطائرة ويحملون وثائق سفر مزورة، حاولوا الصعود على متن رحلة متوجهة إلى فيينا في وقت متأخر الأحد".