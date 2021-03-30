عربي-دولي

سوريا.. تعافي الأسد وزوجته من "كورونا"

Lebanon 24
30-03-2021 | 10:15
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أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الثلاثاء، تعافي الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء من فيروس "كورونا" المستجدّ "كوفيد-19"، وعودتهما لمزاولة عملهما بشكل طبيعي.
 
وكتبت الرئاسة السورية عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي: "بعد انتهاء فترة الحجر الصحي وزوال أعراض الإصابة بفيروس "كوفيد-19" وظهور القيم السلبية لمسحة الـ"PCR" التي تم إجراؤها لهما.. الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد يعودان بدءًا من اليوم لمزاولة عملهما بشكل طبيعي. مع تمنياتهما لكل المرضى بالشفاء العاجل". 
 
 
وكانت الرئاسة السورية أعلنت في الثامن من آذار إصابة الأسد وزوجته بـ"كورونا"، مؤكدة أنّهما يتمتّعان بصحة جيدة وحالتهما مستقرّة. 
 
وفي الـ 17 من آذار أعلنت الرئاسة أنّه "بعد مضي 9 أيام على إصابة الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد بفيروس "كوفيد- 19"، تعود المؤشرات المخبرية والشعاعية المرتبطة بالوضع الصحي لهما بشكل تدريجي إلى قيمها الطبيعية، وهي مُطمئنة بحسب الفريق الطبي الوطني المشرف على علاجهما والذي يؤكد أنهما في مرحلة التعافي". 
 
 
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