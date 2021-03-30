45 قتيلا في تدافع خلال مراسم تكريم رئيس تنزانيا الراحل جون ماغوفولي

أعلنت شرطة تنزانيا اليوم مقتل 45 شخصا في تدافع شهدته دار السلام في 21 آذار أثناء تأبين الرئيس الراحل جون ماغوفولي، بحسب ما افادت وكالة "فرانس برس".



وقال قائد شرطة منطقة دار السلام لازارو مامبوساسا: "كان هناك الكثير من الأشخاص الذين أرادوا دخول الملعب ولم يتحلَّ بعضهم بالصبر. حاولوا الدخول عنوة ما نجم عنه تدافع. قتل 45 شخصا في الحادثة".