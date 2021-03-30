تغريدة "غريبة" من القيادة الاستراتيجية للجيش الأميركي تثير الخوف!

أثارت رسالة غريبة نشرها الحساب الرسمي للقيادة الاستراتيجية للجيش الأميركي في "تويتر"، "مخاوف" العديد من مستخدمي الإنترنت.والرسالة عبارة عن مجموعة فوضوية من الحروف، ما أثار على الفور رد فعل من القراء، تمت إعادة نشر الرسالة المشفرة أكثر من 11000 مرة على الأقل قبل حذفها، حيث اعتذرت القيادة الاستراتيجية عن هذه التغريدة وطلبت تجاهلها.وقال أحد مستخدمي "تويتر": "تلك رسالة مخيفة للغاية تتلقاها من القيادة الاستراتيجية الأميركية".كما أعاد أحدهم نشر صورة للتغريدة قائلا: تغريدة غريبة من القيادة الاستراتيجية الأمريكية تنتشر بسرعة قبل أن يتم حذفها!وأضاف أحدهم: "هل تحاول القيادة الإستراتيجية الأمريكية إخبارنا بشيء ما؟هل يجب أن أنام تحت سريري الليلة؟"