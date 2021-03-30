سوريا.. أوّل ظهور للأسد بعد تعافيه من فيروس "كورونا" (صور)

ترأس الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، جلسة لمجلس الوزراء السوري، وذلك في أوّل ظهور له بعد تعافيه من فيروس "كورونا" المستجدّ "كوفيد-19".

ونشرت الصفحة الرسمية للرئاسة السورية صوراً للأسد وهو يترأس مجلس الوزراء، وذلك بعد إعلان الرئاسة السورية في وقت سابق من اليوم تعافيه وزوجته أسماء من فيروس "كورونا".

وكانت الرئاسة السورية أعلنت في الثامن من آذار إصابة الأسد وزوجته بـ"كورونا"، مؤكدة أنّهما يتمتّعان بصحة جيدة وحالتهما مستقرّة.



وفي الـ 17 من آذار أعلنت الرئاسة أنّه "بعد مضي 9 أيام على إصابة الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد بفيروس "كوفيد-19"، تعود المؤشرات المخبرية والشعاعية المرتبطة بالوضع الصحي لهما بشكل تدريجي إلى قيمها الطبيعية، وهي مُطمئنة بحسب الفريق الطبي الوطني المشرف على علاجهما والذي يؤكد أنهما في مرحلة التعافي".