عربي-دولي

أكثر من 100 سفينة عبرت قناة السويس بعد استئناف الملاحة

Lebanon 24
30-03-2021 | 13:26
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أفاد التلفزيون المصري اليوم بأن أكثر من 100 سفينة عبرت قناة السويس في الاتجاهين منذ تعويم السفينة الجانحة التي عطلت الحركة في الممر الملاحي.

وذكر التقرير أن "نحو 113 سفينة عبرت القناة بحلول الساعة 06,00 بتوقيت غرينتش صباح اليوم، بما يتماشى مع الخطط التي أعلنتها هيئة القناة".
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