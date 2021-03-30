عربي-دولي

مركز الفلك الدولي يصدر توقعاته لموعد حلول أول أيام رمضان

Lebanon 24
30-03-2021 | 13:35
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توقع مركز الفلك الدولي في أبو ظبي بالإمارات، أن يكون 13 نيسان المقبل، بداية شهر رمضان المبارك في معظم الدول الإسلامية.

وأفاد مركز الفلك الدولي بأنه "ستكون رؤية الهلال مستحيلة بعد غروب شمس، لدى الدول التي ستتحرى هلال شهر رمضان يوم الأحد بتاريخ 11 نيسان 2021"، مشيرا إلى أنه "وفقا لهذا الأمر، فإن هذه الدول ستكمل عدة شعبان الهجري ثلاثين يوما"، بينما أوضح المركز أن "الدول التي ستتحرى الهلال يوم الإثنين 12 نيسان 2021، ستتمكن من رؤية الهلال باستخدام التلسكوب".

من جانبه، شرح مدير مركز الفلك الدولي، محمد شوكت عودة، مفصلا، وقال:"شهر شعبان الهجري بدأ يوم الإثنين 15 آذار الجاري، في معظم الدول الإسلامية، فعليه ستتحرى معظم الدول هلال شهر رمضان يوم الإثنين 29 شعبان 1442هجري، الموافق 12 نيسان المقبل، ومن هذه الدول إندونيسيا وماليزيا وبروناي وإيران وسلطنة عمان والإمارات والسعودية والأردن وسوريا وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا ومعظم الدول الإسلامية غير العربية في إفريقيا"، في حين أن العراق ومصر وتركيا وتونس بدأت شهر شعبان يوم الأحد 14 مارس وعليه ستتحرى هلال شهر رمضان يوم الأحد 11 نيسان.

وأضاف عودة: "بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد، فإن القمر سيغيب في ذلك اليوم قبل غروب الشمس، وسيحدث الاقتران بعد غروب الشمس، أي أن رؤية الهلال مستحيلة بعد غروب شمس يوم الأحد، وعليه فإن هذه الدول ستكمل عدة شعبان ثلاثين يوما، وستبدأ شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء (13 نيسان المقبل)"، موضحا أنه " بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الاثنين (12 أنيسان المقبل)، وهي غالبية دول العالم الإسلامي، فإن رؤية الهلال يوم الإثنين (12 نيسان المقبل) غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة بالغة من أجزاء من السودان وليبيا والجزائر ومن المغرب وموريتانيا، ورؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة في أجزاء من القارتين الأميركيتين، كما أن رؤية الهلال يومها باستخدام تقنية التصوير الفلكي ممكنة بصعوبة كبيرة".

هذا وأضاف مدير مركز الفلك الدولي أن "هناك إمكانية لرؤية الهلال من أجزاء من العالم الإسلامي يوم الاثنين (12 نيسان المقبل)، وأنه المتوقع أن يكون يوم الثلاثاء(13 نيسان المقبل)، بداية شهر رمضان المبارك في معظم الدول الإسلامية، مشيرا إلى أن "الدول التي تشترط الرؤية بالعين المجردة فقط أو الدول الواقعة في وسط وشرق العالم الإسلامي، والتي لن تتمكن من رؤية الهلال يوم الاثنين (12 نيسان المقبل)، حتى باستخدام التلسكوب، فيتوقع أن يبدأ فيها شهر رمضان المبارك يوم الأربعاء الواقع في 14 نيسان المقبل".
المصدر: الإمارات اليوم
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