عربي-دولي

السيسي عن أزمة السفينة "إيفر غيفن": ربّ ضارة نافعة!

Lebanon 24
30-03-2021 | 15:30
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رأى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أنّ ما حصل في قناة السويس خلال الأيام الماضية بعد جنوح سفينة "غيفر غيفن" في القناة، يمكن اعتباره "رب ضارة نافعة".

وذكر السيسي، لدى وصوله إلى مقر هيئة قناة السويس بالإسماعيلية: "لم نكن نتمنى أن يحصل شيء مماثل.. لكن رب ضارة نافعة".

وأضاف: "ما حدث أعاد تذكيرنا بأن قناة السويس ترسخت في وجدان صناعة التجارة.. هذا مرفق عالمي للتجارة الدولية وترسخ في أفكار ووجدان الصناعة في كل العالم".

وأبرز أن 12 إلى 13 بالمئة من حجم التجارة العالمية يمر من هناك، مشددا على أن "قناة السويس باقية ومنافسة جداً جداً".

ولفت الرئيس السيسي إلى أنه كان يتابع الأمر مع رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، "في توقيتات يمكن يستغرب لها الجميع في الرابعة صباحا"، لافتاً إلى أنه كان مطمئنا أن الأمور ستنتهي بسلام وخير. 

وتابع أنّ الدولة تبذل قصارى جهدها في أمور أخرى وصفها بـ"الجبارة"، وقال إنّ الدولة تقوم بربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر، وتابع: "نمضي وفق الأفعال وليس الأقوال".

وقال السيسي: "لا نقول سنفعل إنما سنفتتح إن شاء الله".
 
وكانت أزمة تعطّل قناة السويس بسبب السفينة الجانحة، وصلت يوم أمس إلى خواتيمها.

وقد أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، عشية الاثنين، نجاح جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة وبدء عودة حركة الملاحة في القناة إلى طبيعتها.

وتعد قناة السويس أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب، وذلك بسبب موقعها الجغرافي، إذ تصل بين البحر المتوسط عند بورسعيد والبحر الأحمر عند السويس، الأمر الذي يضفي على الموقع طابعا من الأهمية الخاصة للعالم ومصر.
المصدر: سكاي نيوز
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