عربي-دولي

"التحالف العربي": تدمير طائرتين مفخختين أطلقهما "الحوثيون" باتجاه السعودية

Lebanon 24
30-03-2021 | 16:00
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أعلن "التحالف العربي في اليمن" والذي تقوده المملكة العربية السعودية، عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين مفخختين، أطلقتهما جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) باتجاه السعودية.
 
وأشار "التحالف" إلى "اعتراض إحدى الطائرتين بالأجواء اليمنية، والأخرى قبل محاولة استهداف المدنيين بجازان"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".
 
وأعلن التحالف "استمرار محاولات المليشيا العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية"، لافتاً إلى أنّه "يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".
 
المصدر: واس
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