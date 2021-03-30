عربي-دولي

في القدس.. لقاء مؤثر بين أسير وزوجته بعد غياب 20 عاماً (فيديو)

Lebanon 24
30-03-2021 | 14:40
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل، مقاطع فيديو وصورا لاحتفالات أقامتها عائلة الأسير المحرر مجد بربر عقب الإفراج عنه من السجون الإسرائيلية التي قضى فيها 20 عاما.

وقال الناشطون إن بربر 45 عاما، الذي اعتقلته السلطات الإسرائيلية عام 2001، ترك خلفه زوجته فاطمة وطفلين أصبحا اليوم شابين جامعيين، وأشاروا إلى أن لقاءه بزوجته التي انتظرته 20 عاما كان أشبه بحفل زفافهما.

 

وكانت السلطات اعتقلت بربر عقب الإفراج عنه أمس الاثنين، من أمام سجن النقب الصحراوي، واقتادته للتحقيق في المسكوبية، إلا أنها أفرجت عنه بعد ساعات.

وانطلق موكب الاستقبال إلى مسقط رأس الأسير في رأس العامود بالقدس، حيث استقبلته جماهير حاشدة، وردد المستقبلون، هتافات داعمة للأسيرات والأسرى وتحريرهم من السجون الإسرائيلية.

 
 
Diala on Twitter: "لأول مرة بعد ٢٠ سنة..صورة تجمع الأسير المحرر مجد بربر بزوجته وأبنائه. لما تكون أبسط أحلامنا صورة تجمعنا. ما أحلى لحظات الفرح والحرية.… https://t.co/yJHvHAvUld"
المصدر: روسيا اليوم
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