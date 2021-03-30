عربي-دولي

الحرس الثوري الإيراني: إيران ستكون مقبرة للمعتدين

Lebanon 24
30-03-2021 | 16:47
A-
A+
Doc-P-808216-637527199895336682.jpg
Doc-P-808216-637527199895336682.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شدد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، على أن "الخيار العسكري لم يعد مطروحا ضد طهران"، مؤكدا أن "إيران ستكون مقبرة للمعتدين".

وأشار حسين سلامي إلى أن "الأعداء يدركون أن إيران ستنتصر في أي حرب"، وقال: "الحرب العسكرية ضد إيران خرجت من مخيلة العدو، وهو لم يعد يفكر بها حتى في أحلامه، لأنه يدرك أننا جاهزون لهزيمته..إيران ستكون مقبرة للمعتدين، وميدانا لإخفاقات وهزائم الأعداء".

وأضاف: "نحن انتصرنا سواء رفعت الولايات المتحدة العقوبات عنا أم لم ترفعها، وفي حال واصلت العقوبات علينا سنصل الى الاكتفاء الذاتي".

وأوضح قائد الحرس الثوري قائلا: "سننتصر في مواجهة السياسات الأميركية سواء رفعت العقوبات أم لا، ونحن في غنى عن الاتفاق النووي".
المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:25 | 2021-03-30
16:00 | 2021-03-30
15:30 | 2021-03-30
15:00 | 2021-03-30
14:40 | 2021-03-30
14:30 | 2021-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website