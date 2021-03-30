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عربي-دولي
الحرس الثوري الإيراني: إيران ستكون مقبرة للمعتدين
Lebanon 24
30-03-2021
|
16:47
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شدد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، على أن "الخيار العسكري لم يعد مطروحا ضد طهران"، مؤكدا أن "إيران ستكون مقبرة للمعتدين".
وأشار حسين سلامي إلى أن "الأعداء يدركون أن إيران ستنتصر في أي حرب"، وقال: "الحرب العسكرية ضد إيران خرجت من مخيلة العدو، وهو لم يعد يفكر بها حتى في أحلامه، لأنه يدرك أننا جاهزون لهزيمته..إيران ستكون مقبرة للمعتدين، وميدانا لإخفاقات وهزائم الأعداء".
وأضاف: "نحن انتصرنا سواء رفعت الولايات المتحدة العقوبات عنا أم لم ترفعها، وفي حال واصلت العقوبات علينا سنصل الى الاكتفاء الذاتي".
وأوضح قائد الحرس الثوري قائلا: "سننتصر في مواجهة السياسات الأميركية سواء رفعت العقوبات أم لا، ونحن في غنى عن الاتفاق النووي".
المصدر:
روسيا اليوم
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