عربي-دولي

قطر: سنقدم 100 مليون دولار للمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية بسوريا

Lebanon 24
30-03-2021 | 18:30
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ذكرت شبكة تلفزيون الجزيرة أن قطر قالت اليوم الثلثاء إنها ستقدم 100 مليون دولار لمساعدة الجهود الدولية الرامية لتخفيف الأزمة الإنسانية في سوريا.
 
ونقلت القناة التي تتخذ من الدوحة مقراً لها عن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قوله إن الوضع الإنساني لن يتحسن إلا بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة.
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