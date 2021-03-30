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ترامب: أنا أنقذت العالم بأسره!

Lebanon 24
30-03-2021 | 20:30
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قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إنه "أنقذ العالم بأسره"، معتبرا أن الدكتور أنتوني فاوتشي والمستشارة الطبية السابقة للحكومة ديبورا بيركس عرضا "ملايين الأرواح للخطر".
 
وأشار ترامب في تصريح إلى أنه تجاهل كلا المسؤولين أثناء وجوده في البيت الأبيض وأنه كان مسؤولا عن تطوير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والموافقة عليها للاستخدام، معتبرا أن فاوتشي وبيركس "يحاولان إعادة اختراع التاريخ لتغطية توصياتهما الخاطئة، والتي لحسن الحظ ألغيت".

وأضاف: "كانت لديهم قرارات سياسية سيئة من شأنها أن تترك بلادنا مفتوحة للصين والآخرين، ومنغلقة على إعادة فتح اقتصادنا رغم وجود اللقاح مما يعرض حياة الملايين للخطر".

وقال ترامب: "طورنا لقاحات أمريكية من قبل رئيس أمريكي في وقت قياسي، تسعة أشهر، وهو ما أنقذ العالم بأسره".
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