الأسد يتّهم الخارج بانهيار العملة السورية

أعلن الرئيس السوري بشار الأسد أن انهيار العملة السورية معركة تدار من الخارج وتستلزم وقوف المواطنين مع الدولة، لافتًا إلى أن ارتفاعات الأسعار غير المنطقية وفي غضون ساعات لا مبرر لها وينبغي معاقبة التجار المتربحين.