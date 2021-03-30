16
o
بيروت
14
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
13
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
الخارجية الروسية: رفض دعوة دمشق لمؤتمر مانحي سوريا يثير أسئلة حول مدى فعاليته
Lebanon 24
30-03-2021
|
22:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، أن رفض الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة دعوة دمشق إلى مؤتمر دولي لمانحي سوريا يثير شكوكا حول جدواه.
وفي كلمة ألقاها في بروكسل اليوم الثلاثاء، خلال الجزء الوزاري من اللقاء الذي افتتح للسنة الخامسة على التوالي، قال الدبلوماسي الروسي: "إن مؤتمر اليوم يراد منه، وفقا لخطة منظميه، مناقشة القضايا المتعلقة بضمان الدعم الإنساني ودفع عملية التسوية السياسية وفقا لقرار الأمم المتحدة. لكن هذه القضايا المهمة بالنسبة للسوريين، من المقترح مناقشتها - اليوم كما في السابق - بدون مشاركتهم المباشرة، بما في ذلك عدم دعوة حكومة سوريا وهو دولة عضو بالأمم المتحدة".
وأشار فيرشينين إلى أن "هذا الموقف لا يمكنه سوى أن يثير الأسف والأسئلة حول مدى فعالية اللقاء".
تعتزم الأمم المتحدة حث المانحين الدوليين على التعهد بما يصل إلى 10 مليارات دولار اليوم الثلاثاء، لمساعدة السوريين الفارين من الحرب الأهلية في خضم جائحة كوفيد-19.
وسيطلب المؤتمر السنوي الخامس لوقاية اللاجئين السوريين من المجاعة، الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي، 4,2 مليار دولار للمساعدة داخل سوريا و5,8 مليار دولار للاجئين والدول المضيفة في الشرق الأوسط.
تابع
الأكثر قراءة
رسالة من جنبلاط الى "حزب الله"
Lebanon 24
رسالة من جنبلاط الى "حزب الله"
08:45 | 2021-03-30
30/03/2021 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية.. هذا ما سجله صباحا
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية.. هذا ما سجله صباحا
08:46 | 2021-03-30
30/03/2021 08:46:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تركه OTV: رواد ضاهر ينتقد "التيار" ومناصريه.. هذا ما قاله
Lebanon 24
بعد تركه OTV: رواد ضاهر ينتقد "التيار" ومناصريه.. هذا ما قاله
08:39 | 2021-03-30
30/03/2021 08:39:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل امام القضاء... ولكن
Lebanon 24
باسيل امام القضاء... ولكن
15:51 | 2021-03-30
30/03/2021 03:51:33
Lebanon 24
Lebanon 24
غادرت منزلها في طرابلس وتبين أنها لدى المخابرات السورية!
Lebanon 24
غادرت منزلها في طرابلس وتبين أنها لدى المخابرات السورية!
21:53 | 2021-03-30
30/03/2021 09:53:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
23:59 | 2021-03-30
ولي العهد السعودي: مجموع استثمارات برنامج الشراكة الجديد 12 تريليون ريال حتى 2030
23:30 | 2021-03-30
رصد سلالة جديدة لفيروس كورونا في إسرائيل
23:00 | 2021-03-30
زعماء أكثر من 20 دولة يدعون لوضع معاهدة دولية حول "الجوائح"
22:30 | 2021-03-30
واشنطن: ندعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق التسوية في سوريا
21:30 | 2021-03-30
الأسد يتّهم الخارج بانهيار العملة السورية
20:30 | 2021-03-30
ترامب: أنا أنقذت العالم بأسره!
فيديو
مشهد مؤثّر.. قطّة تحمل ابنها المريض إلى المستشفى (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مؤثّر.. قطّة تحمل ابنها المريض إلى المستشفى (فيديو)
18:00 | 2021-03-30
31/03/2021 00:40:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"مايكروسوفت" تطوّر لعبة تحاكي قصة السفينة "إيفر غيفن"! (فيديو)
Lebanon 24
"مايكروسوفت" تطوّر لعبة تحاكي قصة السفينة "إيفر غيفن"! (فيديو)
18:00 | 2021-03-30
31/03/2021 00:40:23
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد عساف يتحدث عن زوجته وتفاصيل زواجهما: "كانت خائفة مني"! (فيديو)
Lebanon 24
محمد عساف يتحدث عن زوجته وتفاصيل زواجهما: "كانت خائفة مني"! (فيديو)
17:00 | 2021-03-30
31/03/2021 00:40:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact