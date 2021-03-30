واشنطن: ندعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق التسوية في سوريا

أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، تقديم مساعدات إنسانية لسوريا بنحو نصف مليار دولار، مجددة دعمها لجهود الأمم المتحدة للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة السورية المستمرة منذ نحو عقد من الزمان.ووفقاً لبيان لوزارة الخارجية الأميركية، أعلنت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، خلال مؤتمر بروكسل الخامس بشأن "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، الذي عقد الثلاثاء، عن تقديم أكثر من 596 مليون دولار كمساعدات إنسانية جديدة للاستجابة للأزمة السورية.وأفاد البيان بأن هذا التمويل "يرفع إجمالي المساعدة الإنسانية للحكومة الأميركية إلى ما يقرب من 13 مليار دولار منذ بداية الأزمة، بما في ذلك نحو 141 مليون دولار لدعم الاستجابة لوباء فيروس كورونا في سوريا والمنطقة".