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رصد سلالة جديدة لفيروس كورونا في إسرائيل

Lebanon 24
30-03-2021 | 23:30
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قالت وزارة الصحة، الثلاثاء، إن سلالة جديدة لفيروس كورونا رُصدت في إسرائيل، مشيرة إلى أن لقاح فايزر‭ ‬بيونتك، الذي استُخدم بشكل أولي في حملة تطعيم سريعة بالبلاد، يبدو فعّالا في التصدي لهذه السلالة.
وتابعت الوزارة بشكل منفصل أنها لم تعثر على دليل بأن السلالة الجديدة تنتشر بشكل سريع أو تتسبب في اعتلال صحة من يصابون بها بشدة، موضحة أن ذلك يبدو نادرا وربما يختفي تماما.

وحصل أكثر من نصف سكان إسرائيل، الذين يقدر عددهم بنحو تسعة ملايين نسمة، على جرعتين من لقاح فايزر - بيونتك. وتنخفض معدلات الإصابة بالمرض بشكل مطرد وأعيد فتح الاقتصاد الإسرائيلي إلى حد كبير.

وقال مسؤولون في قطاع الصحة إنهم يتوقعون تطعيم جميع المؤهلين للحصول على اللقاح بنهاية مايو. وتقل أعمار نحو ثلث الإسرائيليين عن 16 عاما مما يجعلهم غير مؤهلين إلى أن يتم اعتبار لقاح فايزر - بيونتك آمنا للأطفال.

وتعيش إسرائيل مأزقا سياسيا آخر بعد انتخابات الأسبوع الماضي، وهي الرابعة خلال عامين، التي انتهت دون فائز واضح. وقد تستمر المحادثات بشأن تشكيل ائتلاف حاكم لأسابيع.
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