عربي-دولي

رواية إسرائيلية: تهريب 13 يمنيا يهوديا إلى مصر لهذا السبب

Lebanon 24
31-03-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-808350-637527707960885500.jpg
Doc-P-808350-637527707960885500.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت قناة "كان" الإسرائيلية عن تهريب 13 يهوديا يمنيا في عملية سرية إلى مصر، تمهيدا لنقلهم إلى إسرائيل أو الإمارات.

وذكرت القناة أن غالبية هؤلاء يريدون الهجرة إلى إسرائيل وهي الخطوة التي توقفت على خلفية اعتراض أحدهم، مضيفة أنه لم يبق أمام هؤلاء اليهود إلا الاستجابة لضغوط أقاربهم للحاق بهم إلى إسرائيل، أو الهجرة إلى الإمارات كما فعلت من قبل عائلات يهودية يمنية مؤخرا.

ولفتت القناة إلى أنه بذلك لم يبق في اليمن سوى 6 يهود من بينهم ليفي مرحافي الذي تحتجزه جماعة "أنصار الله" منذ 2016 بدعوى التورط في تهريب مخطوطة توراتية قديمة إلى إسرائيل في العام نفسه.

وكانت صحيفة "الشرق الأوسط"، ذكرت الأحد الماضي، أن الحوثيين تسببوا بهجرة العائلات اليهودية الـ3 الأخيرة في اليمن.

وأضافت الصحيفة أن 13 فردا من العائلات اليهودية لم يغادروا اليمن إلى إسرائيل، بل إلى دولة أخرى ومقابل هجرتهم تعهد الحوثيون باطلاق سراح ليفي مرحافي.
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2021-03-31
10:23 | 2021-03-31
10:00 | 2021-03-31
09:30 | 2021-03-31
08:30 | 2021-03-31
08:00 | 2021-03-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website