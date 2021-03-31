رواية إسرائيلية: تهريب 13 يمنيا يهوديا إلى مصر لهذا السبب

كشفت قناة "كان" الإسرائيلية عن تهريب 13 يهوديا يمنيا في عملية سرية إلى مصر، تمهيدا لنقلهم إلى إسرائيل أو الإمارات.وذكرت القناة أن غالبية هؤلاء يريدون الهجرة إلى إسرائيل وهي الخطوة التي توقفت على خلفية اعتراض أحدهم، مضيفة أنه لم يبق أمام هؤلاء اليهود إلا الاستجابة لضغوط أقاربهم للحاق بهم إلى إسرائيل، أو الهجرة إلى الإمارات كما فعلت من قبل عائلات يهودية يمنية مؤخرا.ولفتت القناة إلى أنه بذلك لم يبق في اليمن سوى 6 يهود من بينهم ليفي مرحافي الذي تحتجزه جماعة "أنصار الله" منذ 2016 بدعوى التورط في تهريب مخطوطة توراتية قديمة إلى إسرائيل في العام نفسه.وكانت صحيفة "الشرق الأوسط"، ذكرت الأحد الماضي، أن الحوثيين تسببوا بهجرة العائلات اليهودية الـ3 الأخيرة في اليمن.وأضافت الصحيفة أن 13 فردا من العائلات اليهودية لم يغادروا اليمن إلى إسرائيل، بل إلى دولة أخرى ومقابل هجرتهم تعهد الحوثيون باطلاق سراح ليفي مرحافي.