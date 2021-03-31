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لاجئ سوري ينسحب من الانتخابات الألمانية: هكذا عاملوني

Lebanon 24
31-03-2021 | 08:30
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قرر اللاجئ السوري، طارق الأوس، سحب ترشيحه من الانتخابات البرلمانية الألمانية المزمع إجراؤها في أيلول بسبب "التهديدات والعنصرية".

وقال الأوس، المرشح عن حزب الخضر العام، الذي وصل إلى ألمانيا كطالب لجوء في 2015، في بيانه إن قراره جاء نتيجة لأسباب شخصية.

وتابع الأوس، دون الخوض في التفاصيل "المستوى العالي من التهديدات بالنسبة لي، وخصوصا أيضا بالنسبة للأشخاص المقربين مني، هو أهم سبب لسحب ترشيحي". كما قال إنه تعرض للكثير من العنصرية خلال حملته التي بدأها مطلع الشهر الماضي.

وقال: "أظهر ترشيحي الحاجة إلى هياكل قوية في جميع الأحزاب السياسية والمجتمع، لمواجهة العنصرية ومساعدة المتضررين".

وكان اللاجئ السوري، أعلن ترشحه عن حزب "الخضر" في البرلمان الألماني "البوندستاغ"، لتمثيل مدينة أوبرهاوزن في ولاية فستفالن الألمانية.
المصدر: اسوشييتد برس
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