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عربي-دولي
بعد جلطات في المخ و9 وفيات.. ألمانيا تتخذ قرارا هاماً بشأن أسترازينيكا
Lebanon 24
31-03-2021
|
07:23
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أعلنت ألمانيا تقييد استخدام لقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما بعد أن تم تسجيل 31 حالة إصابة بجلطة دموية نادرة في المخ، أسفرت عن تسع وفيات.
وكان معهد بول إيرليش قد وثق 31 حالة لجلطات في الأوردة الدماغية وقال إنه في 19 حالة كان هناك نقص في الصفائح الدموية.
وتوفيت سيدتان تتراوح أعمارهما بين 20 و63 عاما، وقضى رجلان عمرهما بين 36 و57 عاما.
وعلى إثر ذلك، قررت السلطات الصحية الألمانية إعطاء اللقاح فقط للأشخاص بعمر 60 عاما أو أكبر، إلا إذا كان الشخص ينتمي لفئة معرضة للإصابة بمرض خطير جراء الفيروس ووافق على أخذ اللقاح على الرغم من خطورة حدوث آثار جانبية خطيرة.
وتصاعد الجدل الفترة الماضية بشأن سلامة اللقاح والمخاطر التي يتوقع أن يسببها للأشخاص الذين يتلقونه، وعلقت حوالي 12 دولة مؤقتا استخدامه بسبب حالات تجلط في الدم.
وتقول أسترازينيكا إن لقاحها آمن وفعال، مستشهدة ببيانات تجريبية واسعة النطاق، كما إنه تم إعطاء ملايين الجرعات بأمان في جميع أنحاء العالم، وأكدت هيئة مراقبة الأدوية في الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية أنه آمن.
المصدر: الحرة
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