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وزير داخلية السعودية يغرد لأول مرة.. ماذا قال؟

Lebanon 24
31-03-2021 | 11:30
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دشن وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، أمس الثلاثاء، حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ليبدأ في التغريد على حسابه بعدها بنشاط.

 

وقال وزير الداخلية السعودية، في تغريدته الأولى "بسم الله الرحمن الرحيم، يسعدني تدشين حسابي الشخصي في تويتر".

بسم الله الرحمن الرحيم ،،

 

ثم أتبعها بتغريدة أخرى عن مبادرة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قائلا، "مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنهما سمو سيدي ولي العهد تؤكدان الحرص على حماية الطبيعة والعمل على تحقيق المستهدفات العالمية، وتأتيان امتدادا لمنجزات تحققت لحماية بيئتنا وتنميتها برعاية وتوجيهات سموه يحفظه الله".

 

 

وأطلق ولي العهد السعودي قبل أيام مبادرة "السعودية الخضراء" ومبادرة "الشرق الأوسط الأخضر".

 

وقال بن سلمان: "المبادرتان سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، وستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية".

 

وتابع في تغريدة ثالثة، "السعي الدائم لسمو سيدي ولي العهد بأن يكون وطننا رائدا اقتصاديا وتنمويا يتجلى في "برنامج شريك السعودية" والذي يعزز من تمكين القطاعين الخاص والعام ويدعم بشكل أساسي التنمية والازدهار الاقتصادي في المملكة. مما ينعكس إيجابا على الأمن والاستقرار بمفهومه الشامل".

السعي الدائم لسمو سيدي ولي العهد بأن يكون وطننا رائداً اقتصادياً وتنموياً يتجلى في "برنامج شريك السعودية" والذي يعزز من تمكين القطاعين الخاص والعام ويدعم بشكل أساسي التنمية والازدهار الاقتصادي في المملكة. ممّا ينعكس إيجاباً على الأمن والاستقرار بمفهومه الشامل.

المصدر: سبوتنيك
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