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أول لقاح ضد "كورونا" لحماية الحيوانات.. ما مدى فاعليته؟

Lebanon 24
31-03-2021 | 10:23
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أعلنت هيئة روسل خوزنادزور الروسية للرقابة الزراعية أن روسيا سجلت أول لقاح في العالم لحماية الحيوانات من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

ولدى روسيا بالفعل ثلاثة لقاحات لحماية البشر من هذا المرض أشهرها سبوتنيك في، إذ أقرت السلطات في موسكو لقاحين آخرين للاستخدام الطارئ هما إيبيفاك كورونا وكوفيفاك.
وقالت الهيئة إن اللقاح الجديد طورته وحدة تابعة لها وأطلقت عليه اسم كارنيفاك-كوف.
وقال نائب رئيس الهيئة كونستانتين سافنكوف إن "التجارب السريرية على كارنيفاك-كوف والتي بدأت في شملت الكلاب والقطط والثعالب القطبية وحيوانات المينك والثعالب وغيرها".

وأضاف أن "نتائج التجارب تسمح لنا باستنتاج أن اللقاح غير ضار ومنشط قوي للمناعة إذ أن كل الحيوانات التي تم تطعيمها به طورت أجساما مضادة لفيروس كورونا في 100 بالمئة من الحالات".
وأوضح أن المناعة تستمر ستة أشهر غير أن مطوري اللقاح يواصلون تحليلاتهم في هذا الصدد، مضيفا أن إنتاج اللقاح على نطاق واسع قد يبدأ في نيسان.
المصدر: "سكاي نيوز
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