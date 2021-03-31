عربي-دولي

سبب غريب... رئيس دولة يوضح لماذا يهاجم الغرب لقاح "سبوتنيك V" الروسي!

Lebanon 24
31-03-2021 | 12:30
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كشف رئيس دولة في أميركا الجنوبية، عن سبب "غريب" يجعل الدول الغربية تهاجم لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

واعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في كلمة له يوم أمس الثلاثاء، أن "الحسد" هو ما يجعل الدول الغربية تهاجم لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وقال مادورو إن "الهجوم الذي تتعرض له روسيا سببه الحسد، لأنها أنتجت اللقاح في وقت قياسي".

وأضاف أن "سبوتنيك V" هو اللقاح الأقوى والأكثر أمانا في العالم، والغرب كله يهاجمه بسبب الحسد بدلا من الانفتاح على روسيا وإنتاج اللقاح".
 كما عبر مادورو عن شكره لروسيا على توريد لقاح "سبوتنيك V" إلى بلاده.

وبدأت فنزويلا في 18 الشهر الماضي تطعيم السكان باللقاح الروسي "سبوتنيك V"، بعدما حصلت على 100 ألف جرعة من روسيا كدفعة أولى.

يذكر أن وزارة الصحة الروسية سجلت "سبوتنيك V" كأول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19"، في ب 2020، الذي طوره مركز غامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

أظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بلقاح "سبوتنيك V" فاعلية تتجاوز 91.6 في المئة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يوما.

ويعتبر لقاح "سبوتنيك V"، واحدا من أفضل ثلاثة لقاحات ضد فيروس "كورونا" في العالم، من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها المنظمون الحكوميون. وتم تسجيله من قبل 50 دولة، يتجاوز إجمالي عدد سكانها 1.3 مليار شخص.
المصدر: سبوتنيك
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