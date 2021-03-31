اليمن يتسلم أول شحنة من لقاحات "كورونا"

تسلّم اليمن، اليوم الأربعاء، أول شحنة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وهي عبارة عن 360 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا، وذلك بعد أسبوع من توصية لإعلان "حالة الطوارئ" إثر ارتفاع عدد الإصابات في البلد الغارق بالحرب.وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في بيان على موقعها إن "اللقاحات وصلت إلى مدينة عدن الجنوبية، مقر الحكومة المعترف بها، وهي الدفعة الأولى من 1.9 مليون جرعة سيحصل عليها اليمن مبدئيا خلال العام 2021".وإلى جانب لقاحات أسترازينيكا التي تم شحنها عبر آلية ”كوفاكس" وعددها 360 ألفا، تسلّم اليمن أيضا 13000 صندوق لحفظ اللقاحات و 1,300,000 من الحقن "اللازمة لبدء حملة التطعيم بشكل آمن وفعال"، بحسب البيان.