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عربي-دولي
وفاة رئيس وزراء مصر الأسبق عن 88 عاما
Lebanon 24
31-03-2021
|
14:00
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أفادت وسائل إعلام مصرية اليوم الأربعاء، بوفاة الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، بعد صراع طويل مع المرض، بمستشفى القوات الجوية، بالتجمع الخامس.
وتولى الجنزوري 88 عاما، رئاسة الحكومة المصرية مرتين، الأولى في العام 1996 واستمرت 3 سنوات، والثانية في كانون الاول العام 2011 واستمرت لغاية حزيران 2012.
كما شغل الجنزوري منصب وزير التخطيط والتعاون الدولي لمدة 10 سنوات، من العام 1986 ولغاية العام 1996، وكان محافظا لبني سويف والوادي الجديد.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن الجنزوري هو صاحب فكرة "الخطة العشرينية" التي بدأت في 1983 وانتهت عام 2003، والتي مهدت مرحلة الانطلاق في البلاد.
ولقب بـ"وزير الفقراء" و"الوزير المعارض" لما ظهر منه في وقت رئاسته للحكومة، وعمله الذي اختص برعاية محدودي الدخل.
المصدر: روسيا اليوم
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