عربي-دولي

القوات الأميركية تنقل 40 داعشياً إلى إحدى قواعدها في سوريا

Lebanon 24
31-03-2021 | 12:36
A-
A+
Doc-P-808476-637527912596869472.jpg
Doc-P-808476-637527912596869472.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وسائل إعلام سورية رسمية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأميركية نقلت 40 شخصاً من تنظيم "داعش" إلى قاعدتها في الشدادي جنوب الحسكة، عرف منهم العراقيان زياد إدريس المدعو "أبو سيف العراقي" من مواليد عام 1980 وكان مسؤولاً عن ما يسمى "الحسبة" في الموصل وبعدها عمل في دير الزور، ونجدت مسعود رضا من مواليد 1979 والملقب بـ "أبي بكر الفراتي" وكان مسؤولاً عن عمليات الاقتحام في دير الزور.

ونقلت وكالة الأنباء السورية، عن مصادر أهلية قولها إن "القوات الأميركية نقلت بالمروحيات 40 إرهابياً من تنظيم "داعش" (المحظور دوليا)؛ من سجن الهول شرق مدينة الحسكة إلى قاعدتها غير الشرعية في مدينة الشدادي بريف المدينة الجنوبي".
وأضافت المصادر أن "ثلاث مروحيات عسكرية أميركية ترافقها ثلاث حوامات قتالية هبطت مساء أمس في قاعدة الشدادي وكانت تقل نحو 40 إرهابياً من تنظيم (داعش) تم نقلهم من سجن الهول" الذي تديره ميليشيا "قسد" بالتعاون مع الجيش الأميركي".

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:30 | 2021-03-31
14:18 | 2021-03-31
14:00 | 2021-03-31
13:30 | 2021-03-31
13:00 | 2021-03-31
12:30 | 2021-03-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website