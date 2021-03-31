القوات الأميركية تنقل 40 داعشياً إلى إحدى قواعدها في سوريا

أفادت وسائل إعلام سورية رسمية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأميركية نقلت 40 شخصاً من تنظيم "داعش" إلى قاعدتها في الشدادي جنوب الحسكة، عرف منهم العراقيان زياد إدريس المدعو "أبو سيف العراقي" من مواليد عام 1980 وكان مسؤولاً عن ما يسمى "الحسبة" في الموصل وبعدها عمل في دير الزور، ونجدت مسعود رضا من مواليد 1979 والملقب بـ "أبي بكر الفراتي" وكان مسؤولاً عن عمليات الاقتحام في دير الزور.ونقلت وكالة الأنباء السورية، عن مصادر أهلية قولها إن "القوات الأميركية نقلت بالمروحيات 40 إرهابياً من تنظيم "داعش" (المحظور دوليا)؛ من سجن الهول شرق مدينة الحسكة إلى قاعدتها غير الشرعية في مدينة الشدادي بريف المدينة الجنوبي".وأضافت المصادر أن "ثلاث مروحيات عسكرية أميركية ترافقها ثلاث حوامات قتالية هبطت مساء أمس في قاعدة الشدادي وكانت تقل نحو 40 إرهابياً من تنظيم (داعش) تم نقلهم من سجن الهول" الذي تديره ميليشيا "قسد" بالتعاون مع الجيش الأميركي".