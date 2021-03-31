إدخال رئيس الوزراء الأردني إلى المستشفى

أدخل رئيس الوزراءالأردني، بشر الخصاونة، اليوم الأربعاء، إلى أحد المستشفيات إثر إصابته بالتهاب عصب في الكتف الأيمن.ونقلت وكالة "عمّون" الإخبارية عن وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، صخر دودين، قوله إنّ "الخصاونة أدخل إلى المستشفى وسيجري تدخّلاً جراحياً مبرمجاً مسبقاً في مفصل كتفه الأيمن".وأوضح دودين أنّ رئيس الوزراء سيخضع إلى راحة لعدّة أيّام بناء على نصيحة الأطبّاء، ومن المتوقّع أن يعود إلى عمله بداية الأسبوع المقبل.وتوجه رئيس الوزراء الى المستشفى عقب انتهاء الايجاز الصحافي صباح الأربعاء، والذي اعلن خلاله عن حزمة إجراءات تحفيزية بقيمة 448 مليون دينار".وكان رئيس مجلس النواب الأردني، عبدالمنعم العودات، أعلن أنّ رئيس الوزراء "لديه ظرف صحي منعه من حضور جلسة النواب اليوم الأربعاء.