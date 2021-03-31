عربي-دولي

إدخال رئيس الوزراء الأردني إلى المستشفى

Lebanon 24
31-03-2021 | 14:30
A-
A+
Doc-P-808485-637527932509132658.jpg
Doc-P-808485-637527932509132658.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أدخل رئيس الوزراءالأردني، بشر الخصاونة، اليوم الأربعاء، إلى أحد المستشفيات إثر إصابته بالتهاب عصب في الكتف الأيمن.

ونقلت وكالة "عمّون" الإخبارية عن وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، صخر دودين، قوله إنّ "الخصاونة أدخل إلى المستشفى وسيجري تدخّلاً جراحياً مبرمجاً مسبقاً في مفصل كتفه الأيمن".

وأوضح دودين أنّ رئيس الوزراء سيخضع إلى راحة لعدّة أيّام بناء على نصيحة الأطبّاء، ومن المتوقّع أن يعود إلى عمله بداية الأسبوع المقبل.

وتوجه رئيس الوزراء الى المستشفى عقب انتهاء الايجاز الصحافي صباح الأربعاء، والذي اعلن خلاله عن حزمة إجراءات تحفيزية بقيمة 448 مليون دينار".

وكان رئيس مجلس النواب الأردني، عبدالمنعم العودات، أعلن أنّ رئيس الوزراء "لديه ظرف صحي منعه من حضور جلسة النواب اليوم الأربعاء.

المصدر: وكالة عمون
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:00 | 2021-03-31
16:30 | 2021-03-31
16:00 | 2021-03-31
15:25 | 2021-03-31
15:11 | 2021-03-31
15:00 | 2021-03-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website