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الرئيس الإسرائيلي يتسلّم نتائج انتخابات "الكنيست"

Lebanon 24
31-03-2021 | 15:00
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تسلم الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، اليوم الأربعاء، النتائج النهائية الرسمية لانتخابات 'الكنيست"، من رئيس لجنة الانتخابات المركزية والمديرة العامة للجنة وأعضاء رئاسة اللجنة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ريفلين قوله إنّ "الاعتبار الرئيسي الذي سيوجهني في اختيار مرشح لتكليفه بتشكيل الحكومة، هو فرصة عضو الكنيست المختار لتشكيل حكومة تضمن ثقة الكنيست.. حكومة ستعالج الانقسامات بيننا وتعيد بناء المجتمع الإسرائيلي، الذي عانى مثل هذه الضربة القاضية بسبب جائحة فيروس كورونا".


وأضاف: "يحتاج المجتمع الإسرائيلي إلى حكومة تمرر الميزانية، والتي ستقود عملية يتم فيها تحسين الأعراض والمواطنين الذين تضرروا، وحيث يتم إنقاذ مؤسسات الدولة من المأزق السياسي الذي وجدنا أنفسنا فيه بالضبط، في الوقت الذي يحتاجه المواطنون الإسرائيليون أكثر من أي وقت مضى".

وتابع: "آمل حقًا أن يتمكن المسؤولون المنتخبون، وممثلو الجمهور، من سماع الشعب الإسرائيلي ودعوتهم إلى تحالفات خارجة عن المألوف، وتعاونات عبر القطاعات، والعمل بطريقة جادة ومتفانية لصالح جميع مواطني إسرائيل"، لافتاً إلى أن "الأزمة السياسية التي تهز إسرائيل تضر بديمقراطيتها وتضعفها إلى حد ما، ولكنها لن تهزمنا، وأنهم أقوى منه، والمجتمع الإسرائيلي أقوى منه".

من جهتها، ذكرت شبكة "روسيا اليوم" أنّ نتائج الانتخابات التي تسلمها ريفلين عن الأحزاب هي:

- "الليكود" 30 مقعداً.

- "يش عتيد" 17 مقعداً.

- "شاس" 9 مقاعد.

- "أزرق وأبيض" 8 مقاعد.

- "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد.

- "يمينا" 7 مقاعد.

- "العمل" 7 مقاعد.

- "يسرائيل بيتينو" 7 مقاعد.

- "الصهيونية الدينية" 6 مقاعد.

- "المشتركة" 6 مقاعد.

- "أمل جديد" 6 مقاعد.

- "ميرتس" 6 مقاعد.

- "الموحدة" 4 مقاعد.

المصدر: روسيا اليوم
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