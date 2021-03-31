أزمة ديبلوماسية بين إيطاليا وروسيا على خلفية قضية تجسّس

اندلعت أزمة ديبلوماسية بين كلّ من إيطاليا وروسيا، اليوم الأربعاء، على خلفية "قضية تجسّس"، حيث بادرت روما إلى طرد اثنَيْن من أفراد البعثة الدبلوماسية الروسية لديها، فيما أكّدت موسكو أنها ستعلن لاحقاً عن خطوات ردّ محتملة في هذا الصدد.

وكتب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء، على صفحته في "فيسبوك"، أنّ الجانب الإيطالي سلم السفير الروسي لدى روما، سيرغي رازوف، خلال استدعائه إلى الوزارة، "رسالة احتجاج شديد" وأبلغه بقرار طرد مسؤولين روسيين فوراً بدعوى تورطهما في ما تم وصفه بـ"حادث خطير للغاية".

وكانت الشرطة الإيطالية أعلنت توقيف ضابط بحرية إيطالي ضُبط "متلبساً بالتجسس" لصالح موسكو برفقة ضابط روسي تسلم منه وثائق "سريّة".

وقالت الخارجية الإيطالية في بيان إنّه تم استدعاء السفير سيرغي رازوف إلى الوزارة بناء على طلب وزير الخارجية لويجي دي مايو، بعدما أعلنت الشرطة الإيطالية أنه "مساء أمس" (الثلاثاء) قامت قوات الأمن بـ"توقيف ضابط في سلاح البحرية" إضافة إلى ضابط روسي.

وبحسب ما ذكرت وكالة "رويترز"، فقد أعلنت قوات الدرك الوطنية الإيطالية "كارابينيري"، اليوم الأربعاء، أن مسؤولًا بالجيش الروسي وقبطانًا في البحرية الإيطالية اعتقلا للاشتباه في قيامهما بالتجسس.



وقالت الشرطة، في بيانٍ، إنّ "كارابينييري تدخل خلال اجتماع سري بين الاثنين فور نقل الضابط الإيطالي وثيقة مقابل مبلغ مالي"، وأضافت أن "كلاهما متهم بجرائم خطيرة مرتبطة بالتجسس وأمن الدولة".

من جانبها، أعربت الخارجية الروسية عن أسفها إزاء الإجراء الإيطالي، مضيفة أن هذه الخطوة لا تتوافق مع مستوى العلاقات الثنائية بين الدولتين.



ولفتت الوزارة إلى أن العمل جار حاليا للكشف عن ملابسات الحادث، وأن موسكو ستعلن لاحقاً عن خطوات رد محتملة في هذا الصدد، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم".