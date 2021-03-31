حاول حرق اطفاله الخمسة بالبنزين.. لسبب محزن!

ألقت الشرطة العراقية، الثلاثاء، القبض على شخص حاول حرق أطفاله الخمسة بمادة "البنزين"، حسب ما أعلنته قيادة شرطة محافظة المثنى.وقال المصدر إنه تم إنقاذ 5 أطفال حاول والدهم حرقهم وحرق نفسه معهم، في مدينة السماوة، وذلك "بداعي الفقر".وكان الأب "يهم بحرق أطفاله الـ5 (بنتان وثلاثة أولاد) باستعمال مادة البنزين بداعي الفقر، والعجز عن تأمين احتياجاتهم اليومية من مأكل وملبس"، بحسب بيان الشرطة.وذكر أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق المعمول به في القانون.