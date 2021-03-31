منذ بداية الجائحة.. إليكم حصيلة وفيات كورونا في العالم

تسبب فيروس كورونا بوفاة 2,805,004 شخصاً في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول 2019، بحسب تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسميّة.وتأكدت إصابة أكثر من 128,173,020 شخصاً بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.