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إتلاف 15 مليون جرعة من هذا اللقاح.. والسبب خلط مكونات

Lebanon 24
01-04-2021 | 08:00
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أدى خلط مكونات لقاح "جونسون آند جونسون" عن طريق الخطأ في مصنع مسؤول عن إنتاجه في بالتيمور الأميركية، إلى إتلاف حوالي 15 مليون جرعة من اللقاح وتأخير عملية الإنتاج.

وحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فقد قام العاملون في مصنع تديره شركة Emergent BioSolutions، بخلط مكونات اللقاح عن طريق الخطأ قبل عدة أسابيع.

ويدير المصنع شركة Emergent BioSolutions، الشريكة في تصنيع لقاحي "جونسون آند جونسون" و"أسترازينيكا".

وأدى اختلاط المكونات إلى توقف الشحنات المستقبلية لجرعات "جونسون آند جونسون" في الولايات المتحدة، فيما تحقق إدارة الغذاء والدواء في الحادث.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن الخطأ يمثل إحراجا كبيرا لشركة "جونسون آند جونسون".

وكان من المفترض أن تتسلم السلطات الأميركية جميع الشحنات الإضافية من لقاح "جونسون آند جونسون" المتوقع أن تصل إلى عشرات الملايين من الجرعات في الشهر المقبل من مصنع بالتيمور الأميركي. 
المصدر: روسيا اليوم
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