"فيسبوك" يحذف تسجيلاً مصوراً لمقابلة لترامب مع زوجة ابنه

قالت متحدثة باسم شركة «فيسبوك»، أمس الأربعاء، إن موقع التواصل الاجتماعي أزال تسجيلاً مصوراً لمقابلة مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي لا يزال محظوراً من «فيسبوك»، من على صفحة لارا زوجة ابنه.

وانضمت لارا ترمب، المتزوجة من إريك ترامب، مؤخراً إلى شبكة «فوكس نيوز»، وروّجت لمقابلة مع ترامب من أجل برنامجها عبر الإنترنت «ذا رايت فيو» في منشورات عبر «إنستغرام»، أمس (الثلاثاء).

ونشرت بعد ذلك صورة لبريد إلكتروني من «فيسبوك» يقول، إن الفيديو الذي نشرته ويتحدث فيه ترامب أُزيل بسبب الحظر المفروض على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

كانت حسابات ترامب على «فيسبوك» و«إنستغرام» قد عُلّقت لأجل غير مسمى بسبب التحريض على العنف إثر أعمال شغب قام بها أنصاره في السادس من يناير (كانون الثاني) في مبنى الكونغرس الأميركي.

وأرسل «فيسبوك» ملف تعليق حساب ترامب إلى مجلسه المستقل للرقابة.