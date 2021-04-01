عربي-دولي

"كورونا" ثالث سبب للوفاة في الولايات المتحدة.. والانتحار يخرج من القائمة

Lebanon 24
01-04-2021 | 10:30
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أظهرت بيانات حكومية أن مرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد كان ثالث سبب رئيسي للوفاة في الولايات المتحدة، العام الماضي، بعد أمراض القلب والسرطان، بينما خرج الانتحار من قائمة الأسباب الرئيسية الـ10.

وفي بيانات "أولية" أصدرتها "المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" "سي دي سي" التابعة لوزارة الصحة، جاءت أسباب الوفاة بالترتيب كالتالي: أمراض القلب، والسرطان، وكوفيد-19، والإصابات غير المقصودة، والسكتة الدماغية، وأمراض الجهاز التنفسي السفلي المزمنة، ومرض الزهايمر، والسكري، والإنفلونزا والالتهاب الرئوي، وأمراض الكلى.

وكتب باحثون من المركز الوطني للإحصاءات الصحية في الدراسة التي نشرتها "سي دي سي" أن كوفيد-19 حل محل الانتحار كواحد من أهم 10 أسباب رئيسية للوفاة في الولايات المتحدة.

وكان الانتحار في السابق هو السبب العاشر، لكنه أزيح من القائمة هذا العام مع زيادة الوفيات بسبب كورونا.

وارتفع معدل الوفيات عموما بنسبة 15.9 في المئة في 2020 عن العام الذي سبقه، وذلك من 715.2 إلى 828.7 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة.

وفي المجموع توفي حوالي 3.36 مليون شخص، من بينهم حوالي 378 ألفا بكوفيد-19، وهو ما نسبته 11.3 في المئة، في حين تسببت أمراض القلب في وفاة نحو 690 ألفا وقضى السرطان على 598 ألف شخص.
المصدر: الحرة
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