صحيفة أميركية: السعودية ترفع دعوى قضائية ضد مسؤول كبير سابق

رفعت السعودية دعوى قضائية في مدينة بوسطن ضد مسؤول الاستخبارات السابق سعد الجابري، طالبته فيها بسداد 29 مليون دولار، هي قيمة وحدات سكنية فاخرة اشتراها في بوسطن من أموال سعودية عامة.





وقالت صحيفة "بوسطن غلوب" الأميركية إن وثائق المحكمة أظهرت أن هذه الوحدات السكنية تقع في أرقى مناطق المدينة الأميركية، وأن الجابري يقوم باستئجار اثنتين من تلك الوحدات مقابل حوالي 20 ألف دولار شهريا.



وذكرت الصحيفة أن قاضيا فيدراليا سوف يتولى النظر في القضية بمساعدة خبراء قانونيين.ومن جانبه، أكد الجابري أن الشقق تم شراؤها بطرق مشروعة.

وقال مصدر للصحيفة إن المسؤول السعودي الكبير السابق، سعد الجابري، بدأ شراء العقارات في بوسطن، منذ عام 2013، عندما كان مساعدا لولي العهد السعودي السابق، محمد بن نايف، مشيرا إلى أن نجل الجابري كان يدرس في كلية الطب هناك في ذلك الوقت.





