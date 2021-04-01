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ظريف في "كلوب هاوس".. وهل يترشح للانتخابات؟

Lebanon 24
01-04-2021 | 13:00
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هاجم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الرئيس الأميركي جو بايدن، قائلاً إن اقتراح الاتفاق النووي الأميركي غير مقبول، وبايدن لا يختلف عن ترامب في مقاربته. كما قال إن الطريق إلى الأمام بالنسبة إلى إيران هو من خلال الاتفاق الصيني الإيراني، والاتفاق النووي، ورفع العقوبات. 

والتصريح جاء خلال غرفة نقاشات عبر تطبيق "كلوب هاوس" شارك فيها ظريف على مدى يومين، وحضر الغرفة المتحدث باسم وزارة الخارجية، الى جانب شخصيات اصلاحية وأخرى محافظة. 

موضوع الغرفة، كان تقييم الوثيقة الإيرانية الصينية الشاملة، وعقد على مدار يومين، بدءاً من مساء الثلاثاء، واستكمل صباح الاربعاء، وأجاب خلاله على أسئلة المحافظين والإصلاحيين.

وحضر في الغرفة الأخيرة سبعة آلاف شخص. وقال ظريف في مداخلته فيها انه "لا نية له بالترشح لانتخابات 2021". 
 
المصدر: وكالات
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