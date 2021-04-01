عربي-دولي

خلال زيارته إلى السعودية.. رئيس الوزراء العراقي يؤدي مناسك العمرة (صور)

Lebanon 24
01-04-2021 | 13:30
A-
A+
Doc-P-808806-637528741763420711.jpg
Doc-P-808806-637528741763420711.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أدّى رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، مناسك العمرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة، وذلك خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية. 

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنّه كان في استقبال الكاظمي لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.

 

 

ووصل الكاظمي، أمس الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض على رأس وفد حكومي يضم عدداً من الوزراء، في زيارة هي الأولى له إلى السعودية منذ تسلمه منصبه في نيسان الماضي، وكان في استقباله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال الكاظمي عبر حسابه على "تويتر" قبيل مغادرته العاصمة العراقية بغداد: "نتوجه اليوم إلى السعودية الشقيقة في زيارة رسمية هدفها توطيد العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين".

المصدر: واس
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2021-04-03
23:53 | 2021-04-03
23:30 | 2021-04-03
23:00 | 2021-04-03
22:30 | 2021-04-03
22:00 | 2021-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website