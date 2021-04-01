خلال زيارته إلى السعودية.. رئيس الوزراء العراقي يؤدي مناسك العمرة (صور)

أدّى رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، مناسك العمرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة، وذلك خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنّه كان في استقبال الكاظمي لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.

ووصل الكاظمي، أمس الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض على رأس وفد حكومي يضم عدداً من الوزراء، في زيارة هي الأولى له إلى السعودية منذ تسلمه منصبه في نيسان الماضي، وكان في استقباله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.



وقال الكاظمي عبر حسابه على "تويتر" قبيل مغادرته العاصمة العراقية بغداد: "نتوجه اليوم إلى السعودية الشقيقة في زيارة رسمية هدفها توطيد العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين".