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سرّب وثائق "سرية" عن العمليات العسكرية ضد "القاعدة".. وهذه عقوبته

Lebanon 24
01-04-2021 | 12:30
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أقر محلل سابق في المخابرات الجوية الأميركية بذنبه في تسريب وثائق سرية لصحافي، بشأن ضربات عسكرية بطائرات بدون طيار ضد تنظيم القاعدة وأهداف إرهابية أخرى. 

وأتى إقرار، دانييل هيل (33 عاما)، قبل أيام فقط من موعد مثوله أمام محكمة فيدرالية في مدينة الإسكندرية بولاية فيرجينيا الأميركية، بتهمة انتهاك قانون التجسس. 

واعترف هيل بتسريب قرابة 12 وثيقة مصنفة بأنها "سرية" و"سرية للغاية" لمراسل في 2014 و2015. 

وتواصل هيل مع المراسل، عام 2013، بينما كان لا يزال مجندا في سلاح الجو، وكانت خدمته في وكالة الأمن القومي. 

وبناء على التهمة، فإن هيل يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.

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