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فرنسا.. ذروة الموجة الثالثة من إصابات كورونا خلال أسبوع أو 10 أيام

Lebanon 24
01-04-2021 | 13:14
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توقعت وزارة الصحة الفرنسية أن يبلغ تفشي وباء كورونا ذروته في البلاد في غضون العشرة أيام القادمة.

وقال وزير الصحة، أوليفييه فيران، في تصريح صحافي، اليوم الخميس، إنه يمكن الوصول إلى ذروة وباء كورونا  في فرنسا في غضون 7 إلى 10 أيام، مشيرا إلى أن ذلك سيضمن "تأثيرا قويا" للإجراءات، التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون، في اليوم السابق.

وأضاف فيران أنه "سيستغرق الأمر أسبوعين آخرين للوصول إلى ذروة حالات الإنعاش، التي قد تكون في نهاية نيسان".

وبحسب وزير الصحة  فإن توسيع نطاق القيود لتشمل كامل إقليم العاصمة باريس وإغلاق المدارس لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل سيجعل من الممكن "إيقاف هذه الموجة الوبائية القوية للغاية"، لرفع الإجراءات التقييدية بداية من شهر مايو القادم.

 

 

 

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