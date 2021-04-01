عربي-دولي

إحباط مخطط "داعشي" في روسيا

Lebanon 24
01-04-2021 | 14:02
A-
A+
Doc-P-808857-637528830049038167.jpg
Doc-P-808857-637528830049038167.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية، اليوم الخميس، عن إحباطها مخططا داعشياً في مقاطعة تفير الواقعة بشمال غربي العاصمة موسكو.

وأكدت الهيئة في بيان لها أن مواطنا روسياً منحدراً من إحدى دول آسيا الوسطى ومنتميا إلى تنظيم "داعش" كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية في إحدى منشآت الطاقة بالمقاطعة.

وأوضحت الهيئة أن المتطرف اقتنى، بإيعاز من قادة داعش، مكونات لتصنيع عبوة ناسفة وأنشأ في مقر إقامته مختبرا لإنتاج مواد متفجرة.

وذكرت الهيئة أن المتطرف أطلق النار على عناصر الأمن لدى محاولتهم إلقاء القبض عليه، وتمت تصفيته بالرصاص المضاد، دون وقوع إصابات بين أفراد الأمن والسكان المدنيين.

وعثر عناصر الأمن في موقع الحادث على أسلحة نارية وذخيرة وعبوة ناسفة معدة للاستعمال، بالإضافة إلى المكونات المطلوبة لتصنيعها، وتم رفع دعوى قضائية بشأن الحادث.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2021-04-03
23:53 | 2021-04-03
23:30 | 2021-04-03
23:00 | 2021-04-03
22:30 | 2021-04-03
22:00 | 2021-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website