إحباط مخطط "داعشي" في روسيا

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية، اليوم الخميس، عن إحباطها مخططا داعشياً في مقاطعة تفير الواقعة بشمال غربي العاصمة موسكو.

وأكدت الهيئة في بيان لها أن مواطنا روسياً منحدراً من إحدى دول آسيا الوسطى ومنتميا إلى تنظيم "داعش" كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية في إحدى منشآت الطاقة بالمقاطعة.

وأوضحت الهيئة أن المتطرف اقتنى، بإيعاز من قادة داعش، مكونات لتصنيع عبوة ناسفة وأنشأ في مقر إقامته مختبرا لإنتاج مواد متفجرة.

وذكرت الهيئة أن المتطرف أطلق النار على عناصر الأمن لدى محاولتهم إلقاء القبض عليه، وتمت تصفيته بالرصاص المضاد، دون وقوع إصابات بين أفراد الأمن والسكان المدنيين.

وعثر عناصر الأمن في موقع الحادث على أسلحة نارية وذخيرة وعبوة ناسفة معدة للاستعمال، بالإضافة إلى المكونات المطلوبة لتصنيعها، وتم رفع دعوى قضائية بشأن الحادث.