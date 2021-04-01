عربي-دولي

السفارة الروسية: أوضاع معيشية صعبة تعيشها كوريا الشمالية

Lebanon 24
01-04-2021 | 22:30
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وصفت السفارة الروسية في كوريا الشمالية الأوضاع المعيشية في بيونغ يانغ بأنها صعبة مع نقص حاد في الأدوية، بعد فرض قيود "غير مسبوقة" في إطار احتواء جائحة كورونا.

وفي تعليق نشرته في صفحتها على فيس بوك، تحدّثت السفارة عن موجة جديدة لمغادرة دبلوماسيين أجانب كوريا الشمالية، مؤكدة "نتفهّم المغادرين".

وتابعت "لا أحد يمكنه تحمّل الصرامة غير المسبوقة للقيود والنقص الحاد في السلع الأساسية وخصوصا الأدوية، واستحالة معالجة مشاكل صحية".

وذكّرت السفارة بأن دولاً عدة أغلقت ممثلياتها الدبلوماسية في كوريا الشمالية، لكنّها شدّدت على أنه ستبقي أبوابها مفتوحة "على الرغم من أن الأمر ليس سهلاً، ومن وجود الكثير من المشاكل واضطرار عائلات عدة (...) للمغادرة".

وفي كانون الثاني 2020، قرّر الزعيم الكوري الشمالي إغلاق الحدود لمنع تفشي فيروس كورونا الذي تم الإبلاغ عن أولى الإصابات به في الصين المجاورة.

وعلّقت السلطات الكورية الشمالية الرحلات الجوية وحركة القطارات إلى البلاد ومنها، مما عقّد بشكل كبير وصل الإمدادات وعمل الدبلوماسيين والمنظمات الإنسانية.

وفي شباط، نشرت السفارة الروسية تسجيل فيديو تم تداوله على نطاق واسع يوثّق هذه الصعوبات.

ويظهر في التسجيل ثمانية دبلوماسيين روس يغادرون البلاد مع عائلاتهم على متن عربة قطار تعمل بالدفع اليدوي لعدم وجود وسائل نقل عابرة للحدود منذ فرض تدابير احتواء الجائحة.

وتقيم روسيا علاقات وثيقة مع بيونغ يانغ. وهي تتمتع بوجود دبلوماسي فاعل في البلاد التي تعاني منذ زمن من نقص حاد في المواد الغذائية.

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية ترمي إلى دفع البلاد إلى التخلي عن برنامجيها للصواريخ النووية والبالستية.

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