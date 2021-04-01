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أفغانستان: مقتل 6 من قوات الأمن وإصابة آخرين في هجمات منفصلة

Lebanon 24
01-04-2021 | 20:00
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أعلن مسؤولون محليون اليوم الخميس، مقتل 6 من أفراد قوات الأمن الافغانية وإصابة عدد آخر، في هجمات منفصلة وانفجار بإقليم هيرات غربي البلاد، بدأت منذ مساء أمس الأربعاء.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الإخبارية عن حاكم إقليم هيرات، سيد وحيد قتالي القول، إن أربعة من أفراد قوات الأمن قتلوا في هجمات شنتها طالبان مساء أمس، على مناطق شينداند وأوبي وبشتون زرجون بالإقليم.

وأشار إلى أن الهجمات تضمنت انفجار سيارة مفخخة بالقرب من منشأة تابعة لمديرية الأمن الوطني، تلاه اندلاع اشتباكات مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل أربعة من عناصر الأمن وإصابة عدد آخر. وأوضح قتالي أن "طالبان أيضا تكبدت سقوط خسائر بشرية في الهجوم".

وأكد أيضاً أن طالبان هاجمت مواقع أمنية في بشتون زرجون وأوبي، إلا أنه قد تم صد الهجومين بعد نشر تعزيزات أمنية، مضيفا أنه "لم ترد أنباء عن تسجيل خسائر بشرية بين صفوف قوات الأمن أثناء الهجومين". ولم تعلق طالبان على الهجومين بعد.

من ناحية أخرى، قُتل اثنان من قوات الأمن وأصيب آخر في انفجار وقع عند مركز للشرطة في مدينة هيرات صباح اليوم الخميس، بحسب ما قاله مسؤولي الصحة في هيرات.

وأكد نور أحمد الحيدري نائب حاكم الإقليم وقوع الانفجار، إلا أنه لم يوضح تفاصيل بشأن الضحايا.

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