الاتحاد الإفريقي يدعو إلى تحرّك عاجل بعد الهجوم في شمال موزمبيق

دعا الاتحاد الإفريقي الخميس إلى تحرّك دولي عاجل ومنسّق إثر هجوم إرهابي أوقع عشرات القتلى وشرّد الآلاف في مدينة بالما في شمال موزمبيق.وفي 24 آذار سيطر ارهابيون على بالما ونهبوا عددا من المباني وقطعوا رؤوس سكان، ما أجبر الآلاف على الفرار إلى غابة مجاورة.وقتل العشرات ونزح أكثر من ثمانية آلاف شخص فيما لا يزال كثر في عداد المفقودين بعد الهجوم المنسّق الذي يعتبر أعنف تصعيد للتمرّد الإسلامي تشهده مقاطعة كابو ديلغادو منذ العام 2017.وأعلن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد في بيان أنه "يدين بأشد العبارات الهجمات الإرهابية".وأعرب عن "قلقه البالغ" لوجود جماعات دولية متطرفة في جنوب إفريقيا، داعيا إلى "تحرّك إقليمي ودولي عاجل ومنسّق".وعقدت مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية محادثات طارئة في هراري للبحث في أعمال العنف في شمال موزمبيق.وتعهّد رئيس بوتسوانا موغويتسي ماسيسي تقديم دعم إقليمي، من دون إعطاء أي تفاصيل.