عربي-دولي

بتهمة التجمع غير القانوني.. إدانة ناشطين بارزين في هونغ كونغ

Lebanon 24
01-04-2021 | 23:30
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أدين عدد من رموز الحركة المنادية بالديمقراطية في هونغ كونغ، الخميس، بالتجمع غير القانوني، في إطار حملة قمع مكثفة تمارسها الصين.

وتظهر بين الناشطين أسماء أبرزها المحامي مارتن لي (82 عاما)، ورجل الأعمال البارز في مجال الإعلام، جيمي لاي.

وكان لي قد ساعد بإطلاق أكبر حزب ديمقراطي للمعارضة في هونغ كونغ، في تسعينيات القرن الماضي، ويُلقب بـ"أبي الديمقراطية" في المستعمرة البريطانية السابقة.

وأدين لي بالمشاركة في تجمع غير مرخص، بتاريخ 18 أغسطس 2019، ومن المحتمل أن يواجه عقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين 12 و18 شهرا، وفقا للخبراء.

وأصر لي ولاي إلى جانب خمسة متهمين آخرين، منهم المحامية، مارغريت نيغ، ولي تشيوك يان، وليونغ كووك هونغ، وآلبرت هو، وسيد هو، على براءتهم.

وجادل محامو الدفاع خلال المحاكمة بأن حرية التجمع حق دستوري في هونغ كونغ، وقالوا إن الشرطة وافقت على مظاهرة سلمية في فكتوريا بارك، وتضخم عدد المشاركين بها ليصبحوا بالآلاف. في المقابل، قال الادعاء أن حرية التجمع ليست مطلقة في هونغ كونغ.

ورغم ذلك، اعترف شخصان من الديمقراطيين بأنهما مذنبان، هما أو نوك هين، وليونغ يو تشونغ.

واستنكر نقاد وحكومات غربية اعتقال الديمقراطيين في هونغ كونغ، وسط حملة القمع الصينية المتواصلة.

ويواجه عدد من الديمقراطيين المحتجزين تهما بالفساد بموجب قانون الأمن القومي الجديد، وحرموا من حق الكفالة.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن الصين "قوضت بشكل بالغ حقوق وحريات شعب هونغ كونغ"، وذلك بالاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية المبنية على دوافع سياسية و"الضغط على استقلال القضاء والحريات الأكاديمية والصحفية".

وشهدت هونغ كونغ احتجاجات مؤيدة للديمقراطية، في 2019، قابلها ضغط مشدد من بكين على الحريات الواسعة التي كانت هونغ كونغ قد وُعدت بها لدى عودتها إلى حضن الصين، في 1997.

ومنذ ذلك الوقت تفرض بكين قانونا شاملا للأمن القومي ينص على المعاقبة بالسجن المؤبد لأي نشاط يعتبره النظام الجديد انفصالا أو تخريبا أو إرهابا أو تواطؤا مع قوى أجنبية.

وعلى خلفية القانون، تعرض عدد من النشطاء والديمقراطيين للاعتقال، وتم منع الاحتجاجات وقمع التعبير السياسي. كما تم فرض تعديلات على النظام الانتخابي في المنطقة لضمان أن يحكم "الوطنيين"، الذين يدينون بالولاء للصين، في هونغ كونغ.
المصدر: الحرة
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